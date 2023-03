Der 1. FC Saarbrücken bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen in der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl setzte sich am Mittwochabend souverän mit 5:0 (1:0) gegen den Aufsteiger SpVgg Bayreuth durch. Der FCS bleibt damit auf dem siebten Rang in der Tabelle, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Den Hausherren spielte in die Karten, dass Bayreuths Nicolas Andermatt bereits nach vier Minuten die Rote Karte sah. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, ehe Saarbrücken aus der Überzahl Kapital schlagen konnte. Richard Neudecker traf nicht nur zum 1:0, sondern auch zum 4:0 (71.). Dazwischen schlug Kasim Rabihic doppelt zu (46./68.). Aber auch die Saarbrücker beendeten das Spiel nicht mit elf Spielern, da Marcel Gaus nach einem groben Foulspiel des Feldes verwiesen wurde (55.). Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Adriano Grimaldi per Kopf (82.).

