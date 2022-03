Der 1. FC Saarbrücken darf weiter auf eine Rückkehr in die 2. Liga hoffen. Gegen Halle gibt es die nächsten drei Punkte für den Tabellendritten. Die Freude darüber ist bei einem Spieler besonders groß.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der vierte Sieg in Serie hat beim 1. FC Saarbrücken zarte Aufstiegsträume geweckt. Dank des 2:1 (2:0)-Erfolges am Samstag gegen den Halleschen FC rückten die Saarländer in der 3. Fußball-Liga bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern heran. „Wir wissen schon, wie eng die Liga ist und haben wahrgenommen, dass die Konkurrenz sehr, sehr gut punktet in letzter Zeit. Es war daher wichtig, diesen Sieg einzufahren“, sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat.

Vor 7000 Zuschauern erzielten der Ex-Hallenser Lukas Boeder (22. Minute) und Julian Günther-Schmidt (26.) die Tore für Saarbrücken. Der Anschluss für die Gäste durch Elias Huth (64.) tat den Hausherren nicht weh. „Der Ausgleich lag eigentlich nie in der Luft“, konstatierte Koschinat. „Wenn ich der Mannschaft einen Vorwurf machen muss, dann den, dass wir das dritte Tor nicht erzielt haben.“

Besonders groß war die Freude bei Boeder, der Halle im vergangenen Sommer im Unfrieden verlassen hatte und seinen Führungstreffer ausgelassen bejubelte. „Das war damals eine Scheiß-Situation für mich. Der Verein und ich sind relativ doof auseinandergegangen. Besser gesagt: ohne Gespräche. Danach bin ich dann in die Arbeitslosigkeit gefallen und da freut man sich dann beim neuen Verein, gegen die zu treffen“, sagte der 24-Jährige beim TV-Sender „MagentaSport“. Einziger Wermutstropfen bei den Saarländern waren die Verletzungen von Robin Scheu und Justin Steinkötter.

Spielplan und Tabelle 3. Fußball-Liga

Kader 1. FC Saarbrücken