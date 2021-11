Der 1. FC Saarbrücken bleibt oben dran - und verdankt seinen Sieg dem herausragenden Keeper Daniel Batz. Torjäger Grimaldi, der sich jüngst verletzt hatte, ist gegen Viktoria Berlin gleich wieder dabei.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit viel Mühe hat der 1. FC Saarbrücken erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander in der 3. Fußball-Liga gelandet. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat konnte beim 2:0 (0:0) gegen den FC Viktoria 1889 Berlin am Samstag froh sein, dass ein lange schwacher Auftritt nicht bestraft wurde. „Wir hatten in der ersten Halbzeit enorme Probleme, uns dem Zugriff der Berliner zu entziehen. Wir sind viel hinterhergerannt und haben einen herausragenden Torwart gebraucht, um nicht in Rückstand zu gehen“, sagte Koschinat mit Blick auf Keeper Daniel Batz. „Wir sind vielen einfachen Fehlern nachgelaufen“.

Eine Woche nach seiner beim 4:2 beim SC Verl zugezogenen Oberschenkelverletzung konnte Torjäger Adriano Grimaldi immerhin bis zu 77. Minute mitwirken, hatte aber kein Schussglück gegen den Aufsteiger. Koschinat bewies vor 6000 Zuschauern mit seinen Einwechslungen ein gutes Händchen: Joker Justin Steinkötter gab beide Vorlagen bei den späten Toren von Tobias Jänicke (79.) und Grimaldi-Ersatz Maurice Deville (85.).

„Wir haben uns über die Ziellinie Halbzeit geschleppt“, räumte Koschinat nach dem Abpfiff ein. „Ich glaube, dass das Spiel heute in der fußballerischen Analyse viel Raum für Kritik lässt.“ Auf der anderen Seite seien 27 Punkte eine vernünftige Ausgangsposition. Sein Team hat jedenfalls den Anschluss an die Spitzengruppe wieder geschafft. Nächster Gegner ist am Freitagabend (19.00 Uhr) der FSV Zwickau.