Saarbrücken (dpa/lrs) - Voller Selbstvertrauen geht der 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund II. Nach dem 4:3-Sieg beim MSV Duisburg kann sich das Team von Trainer Uwe Koschinat mit einem weiteren Erfolgserlebnis am 23. Spieltag in der Spitzengruppe etablieren. «Wir haben ein Heimspiel und können mit breiter Brust auflaufen. Wir haben gewonnen und haben noch Luft nach oben. Das stimmt positiv», sagte Torjäger Adriano Grimaldi bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Voller Selbstvertrauen geht der 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund II. Nach dem 4:3-Sieg beim MSV Duisburg kann sich das Team von Trainer Uwe Koschinat mit einem weiteren Erfolgserlebnis am 23. Spieltag in der Spitzengruppe etablieren. „Wir haben ein Heimspiel und können mit breiter Brust auflaufen. Wir haben gewonnen und haben noch Luft nach oben. Das stimmt positiv“, sagte Torjäger Adriano Grimaldi bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Koschinat warnte allerdings: „Wir treffen auf die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga. Das sagt alles, zumal wir nicht wissen, wer von den Profis runterkommt.“

Im Ludwigspark sind 1000 Zuschauer zugelassen. „Es ist natürlich sehr schade, dass unsere Fans fehlen. Sie könnten uns über die eine oder andere Phase der Müdigkeit hinweghelfen“, sagte Koschinat, der auf Dominik Becker und Boné Uaferro verzichten muss. Die nächste Herausforderung in der Englischen Woche wartet auf Saarbrücken bereits am Samstag (17.55 Uhr) mit der Begegnung beim Spitzenreiter 1. FC Magdeburg.