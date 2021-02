Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken kann im Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching wieder auf Mittelfeldspieler Sebastian Bösel bauen. Der 26-Jährige steht nach einem Muskelfaserriss vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Drittligisten für die Partie am Sonntag (13.00 Uhr). Verzichten muss der Aufsteiger weiter auf den gesperrten Kapitän Manuel Zeitz sowie die verletzten Bjarne Thoelke, Steven Zellner und Mario Müller. «Es wäre schön, wenn wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben würden, denn ansonsten wird die Personaldecke irgendwann dünn», sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok am Freitag.

Mit 31 Punkten belegen die Saarländer derzeit den zehnten Tabellenplatz und stehen damit deutlich besser da als der Gegner auf Rang 17. Dennoch erwartet Kwasniok keine leichte Aufgabe. „Es könnte interessant werden, weil beide Mannschaften gerne fußballerische Akzente setzen“, sagte der 39-Jährige. „Unterhaching hat eine relativ junge Mannschaft, ich hoffe, dass die größere Reife für uns den Ausschlag geben wird.“

