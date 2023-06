Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat auf den Wechsel des langjährigen Stammtorhüters Daniel Batz zum FSV Mainz 05 reagiert und Tim Schreiber als Nachfolger verpflichtet. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis vom Pokalsieger RB Leipzig, teilten die Saarländer am Dienstag mit. Schreiber war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen und absolvierte dort zehn Spiele. Er gilt als eines der größten Torwart-Talente in Deutschland.

Saarbrücken (dpa/lrs) - «Wir mussten auf die Vakanz im Tor reagieren und haben uns für einen unter Bundesligabedingungen top ausgebildeten Keeper mit Perspektive und ersten Erfahrungen im Profibereich entschieden. Wir sind überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Team sein wird und wir auf der Torhüterposition mit ihm und Tim Paterok für die neue Saison gut aufgestellt sind», sagte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

