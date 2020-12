Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen hofft der 1. FC Saarbrücken auf eine Wende in der Partie beim 1. FC Magdeburg am Mittwoch (19.00 Uhr). Der so furios gestartete Aufsteiger mischt immer noch in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga mit, und Trainer Lukas Kwasniok will sich auch von der derzeitigen Punkteflaute die Stimmung nicht verderben lassen. «Es ist kein Negativlauf, was die Leistungsbereitschaft angeht», sagte der 39-Jährige in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen hofft der 1. FC Saarbrücken auf eine Wende in der Partie beim 1. FC Magdeburg am Mittwoch (19.00 Uhr). Der so furios gestartete Aufsteiger mischt immer noch in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga mit, und Trainer Lukas Kwasniok will sich auch von der derzeitigen Punkteflaute die Stimmung nicht verderben lassen. „Es ist kein Negativlauf, was die Leistungsbereitschaft angeht“, sagte der 39-Jährige in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag.

Kwasniok verwies auch auf die Erfolge im DFB-Pokal und den Aufstieg 2020. „Das war wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr des vergangenen Jahrzehnts. Wir spielen eine fantastische Saison. Mein Wunsch und Ziel ist es, dass sich die Jungs jetzt belohnen.“ Zuletzt kassierten die Saarländer ein 1:4 beim SV Waldhof Mannheim und ein 1:2 gegen den FC Bayern München II.

Nach der Partie bei den derzeit abstiegsbedrohten Magdeburgern geht es am Samstag im Ludwigsparkstadion noch gegen den FC Ingolstadt. „Wir müssen aus den letzten zwei Spielen die Punkte holen, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus“, sagte Routinier Steven Zellner. Der „Tank“ sei am Ende des Jahres bei den Spielern noch „genau so voll“ wie bei anderen Mannschaften, betonte der 29-Jährige.