Der 1. FC Saarbrücken will seinen neuen Trainer Ende November präsentieren, wenn es in die lange WM- und Winterpause geht. Bis dahin, so Interimscoach und Manager Rüdiger Ziehl am Freitag, «liegt der Fokus erst einmal auf den kommenden Spielen». Gegen den seit neun Spielen sieglosen SV Meppen geht es am Samstag (14.00 Uhr) im Ludwigsparkstadion weiter.

Saarbrücken (dpa/lrs) - „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, warnte Ziehl am Freitag. Zumal die Saarländer weiter personell geschwächt sind. Torjäger Sebastian Jacob, Julius Biada und Dominik Ernst fehlen ohnehin beim Tabellensechsten, auch Angreifer Adriano Grimaldi ist nach Clubangaben noch nicht einsatzbereit. Offen ist, ob Steven Zellner spielen kann, dafür steht Marvin Cuni wieder zur Verfügung.

„Rüdiger Ziehl hat der Mannschaft so einen kleinen Push gegeben“, sagte Tobias Jänicke in der „Bild“-Zeitung. „Er macht das sehr gut. In seiner unaufgeregten Art findet er trotzdem klare Worte und fordert Sachen ganz klar ein. Und er legt den Fokus wieder auf unsere Stärken, unseren Fußball.“

Dass Ziehl bei den restlichen vier Liga-Spielen bis zur Winterpause und der Saarland-Pokal-Partie beim Oberligisten FC Hertha Wiesbach auf der Bank sitzt, hatten die Saarländer bereits am Dienstag kommuniziert, nachdem ein Kandidat für die Nachfolge von Uwe Koschinat abgesagt hatte. Unter Ziehl gab es ein 7:0 im Saarlandpokal beim Verbandsligisten Noswendel/Wadern, ein 3:2 im Liga-Alltag gegen den FSV Zwickau und ein starkes 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden.

