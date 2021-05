Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken hat ein fahrendes Auto einen auf die Straße gelaufenen siebenjährigen Jungen frontal erfasst. Das Kind sei durch den Aufprall zu Boden geschleudert worden und habe sich schwer verletzt, teilte die Polizei Saarbrücken-Burbach am Montagabend mit. Der Siebenjährige wurde nach dem Unfall stationär behandelt, schwebte aber nach Angaben eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr. Der Junge hatte auf dem Gehweg mit mehreren Kindern gespielt. Er sei unmittelbar auf die Fahrbahn gelaufen und so mit dem fahrenden Auto zusammengestoßen. Die Insassen verletzten sich der Mitteilung nach nicht, erlitten jedoch einen Schock.

