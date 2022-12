Über den Zustand des Staatswaldes im Saarland wird Umweltministerin Petra Berg (SPD) an diesen Freitag (11.00 Uhr) berichten. Hitze und Trockenheit in diesem Sommer seien nicht ohne Folgen gewesen: Der Wald-Zustand habe sich gerade im Spätsommer im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, teilte das Ministerium in Saarbrücken mit. Der Wald befinde sich seit Jahren im sogenannten Klimastress. Im Waldzustandsbericht 2021 wiesen 37 Prozent der Bäume - über alle Arten hinweg - deutliche Schäden auf.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes war der Sommer 2022 in keinem anderen Bundesland so trocken wie im Saarland. Die Niederschlagsmenge zwischen Juni und August war demnach mit rund 80 Litern pro Quadratmeter „schockierend gering“. Und mit im Schnitt 20,6 Grad Celsius war der Sommer im Saarland ungewöhnlich warm.