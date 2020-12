Zuletzt waren im Saarland so viele Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gezählt worden wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Das Kabinett kommt daher zu einer Sondersitzung zusammen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische Landesregierung wird wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen an diesem Freitag (11.12.) zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag an. Das Kabinett werde über Konsequenzen für das Bundesland beraten.

„Wir müssen handeln, damit die Zahlen nicht weiter steigen - das sind wir den Menschen in unserem Land und den Beschäftigten in unserem Gesundheitssystem schuldig“, sagte Hans. Es brauche auch ein bundesweit beherztes Handeln: „Um die Lage in den Griff zu bekommen, ist ein harter Lockdown nötig.“

Der Städte- und Gemeindetag sowie der Landkreistag im Saarland verlangten harte Einschränkungen, aber erst für den Zeitraum zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar 2021. Es brauche für einen solchen „harten Lockdown“ aber einen gewissen Vorlauf, teilten die beiden Kommunalverbände mit. Das Zeitfenster sei günstig, da das öffentliche Leben bis Neujahr ohnehin in weiten Teilen ruhe, Schulen und Kitas seien geschlossen. Die Regeln für den Lockdown nach Weihnachten sollten sich an denen des ersten Lockdowns im Frühjahr orientieren.

Damals hatte das Saarland unter anderem Ausgangsbeschränkungen erlassen, wochenlang durften die Menschen nur noch mit triftigem Grund ihre Wohnung verlassen. Dazu gehörten der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arztbesuche. Auch Spaziergänge etwa in der Familie mit Abstand zu anderen waren möglich. Seit Anfang November sind bereits Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen, die Infektionszahlen steigen aber weiterhin auf einem relativ hohen Niveau.

Von Mittwoch auf Donnerstag kamen im Saarland 366 neue Corona-Infektionen hinzu. Mit Stand Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) stieg die Gesamtzahl damit auf 15 434, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Mittwoch war mit 454 Corona-Fällen der bisherige Tageshöchststand im Saarland bei den Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie registriert worden.

Acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden bis Donnerstag festgestellt. Die Gesamtzahl liegt nun bei 326. Aktuell gelten 2704 Saarländerinnen und Saarländer als infiziert.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen in Kleinblittersdorf sind mittlerweile 124 Bewohner sowie 27 Mitarbeiter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. In der nächsten Woche sollen alle erneut getestet werden, wie der Regionalverband Saarbrücken mitteilte. In den Krankenhäusern werden 285 Corona-Patienten behandelt, 54 von ihnen auf Intensivstationen (Stand: 0.01 Uhr).

Die für den Verlauf der Pandemie wichtige Kennziffer der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt im gesamten Bundesland bei einem weiterhin hohen Wert von 183,1. Der Regionalverband Saarbrücken weist mit einer Rate von 239,1 den höchsten Wert auf.