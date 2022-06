Die Polizei im Saarland hat bislang keine Erkenntnisse, dass der nach Schüssen in Saarbrücken tot aufgefundene Verdächtige der «Reichsbürger»-Szene angehört hat. Das teilte die Polizei am Freitag über Twitter mit. Der Mann hatte einen Polizisten schwer verletzt. Als die Beamten seine Wohnung gestürmt hatten, fanden sie den 67-Jährigen tot auf. Sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland an und weigern sich beispielsweise, Steuern zu zahlen.

Saarbrücken (dpa) - Polizei bei Twitter