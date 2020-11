Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saar-Pfalz-Derby der 3. Fußball-Liga haben sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern beim 1:1 (0:0) die Punkte geteilt. Das Führungstor für den Aufsteiger von der Saar erzielte am Sonntag Kenny Prince Redondo (59. Minute). Den Endstand markierte Maurice Deville (88.). Beide Clubs blieben damit zum sechsten Mal hintereinander ungeschlagen. Es war das erste Mal seit 1993, dass sich die Saarländer und die Pfälzer wieder in einem Punktspiel gegenübergestanden haben.

Der Tabellenführer aus Saarbrücken startete am Sonntag besser ins Spiel und hätte in der Anfangsphase in Führung gehen müssen. Tobias Jänicke (8.), Kianz Froese und Sebastian Jacob (12.) vergaben beste Chancen für den Gastgeber. Danach konnte Kaiserslautern die Partie ausgeglichener gestalten - ohne sich große Möglichkeit zu erspielen. Marlon Ritters Abschluss konnte FCS-Keeper Daniel Batz nach 18 Minuten zur Ecke lenken. Insgesamt waren die Lauterer mit dem 0:0 zur Pause gut bedient.

Nach 59 Minuten gingen die Gäste in Führung: Saarbrückens Manuel Zeitz verlängerte einen Einwurf von Hikmet Ciftci unglücklich zu Redondo, der mit seinem Kopfball Batz keine Chance ließ. Zehn Minuten später sah FCK-Torhüter Avdo Spahic nach Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Ersatzkeeper Matheo Raab kam zu seinem Drittliga-Debüt, Marlon Ritter verließ für Raab den Platz. Saarbrücken drückte auf den Ausgleich, den Deville zwei Minuten vor dem Schluss nich gelang.