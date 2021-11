Saarbrücken (dpa/lrs) - Heute (14.00 Uhr) steht eines der prestigeträchtigsten Duelle in der 3. Fußball-Liga bevor. Der 1. FC Saarbrücken empfängt im heimischen Ludwigspark Rivale 1. FC Kaiserslautern. Für das Saar-Pfalz-Derby werden 15.500 Zuschauer und damit ein ausverkauftes Stadion erwartet, es gelten keinerlei Corona-Regelungen mehr. Die Polizei wird am Samstag wegen der beiden rivalisierenden Fangruppen mit einem verstärkten Aufgebot in Saarbrücken präsent sein. Es werden rund 2000 Gästefans aus Kaiserslautern erwartet. In der Tabelle befinden sich die Saarländer derzeit zwei Punkte vor dem FCK.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-884228/4