Saarbrücken (dpa/lrs) - An einem ungewöhnlichen Ort debattiert heute der saarländische Landtag über die Folgen der Corona-Pandemie. Die 51 Abgeordneten treffen sich in der Congresshalle der Landeshauptstadt: Dort ist ausreichend Platz, um die Corona-Hygienevorschriften einzuhalten. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eröffnet die Beratungen mit einer Regierungserklärung zum Thema «Unser gemeinsamer Weg durch die Corona-Krise». Die für April vorgesehene Plenarsitzung war Corona-bedingt gestrichen worden.

In einer Entschließung, die von den Koalitionsfraktionen von CDU und SPD eingebracht wurde, wird das bisherige «besonnene, aber auch entschlossene» Handeln der Regierung gelobt. Die Corona-Krise dürfe nicht zu einer «weiteren Vertiefung der multiplen Spaltungen in unserer Gesellschaft» führen. In den kommenden Monaten seien «immense finanzielle Kosten von der gesamten Gesellschaft zu tragen». In der Entschließung wird auch die vollständige Öffnung der Grenzübergänge zu Frankreich und Luxemburg gefordert. Wichtig sei jetzt eine «Stärkung des demokratischen Diskurses»: Die Kontrollfunktion des Parlaments solle verbessert und vereinfacht werden.