Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Landtag des Saarlandes hat am Donnerstag die Immunität des AfD-Abgeordneten Rudolf Müller (70) aufgehoben. Damit kann gegen Müller wegen des Vorwurfs der Beleidigung ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte nach eigenen Angaben die Aufhebung der Immunität wegen einer Strafanzeige beantragt. Müller soll im September an einem AfD-Wahlkampfstand in Saarbrücken eine Person beleidigt haben. Diese Person habe Passanten angeboten, das von Müller verteilte Wahlkampfmaterial sofort wieder zu entsorgen.