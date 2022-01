Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Kranzniederlegung und einer Gedenkstunde im saarländischen Landtag ist am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. «Wir dürfen keinen Mantel des Schweigens über die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus legen. Die Opfer dürfen nie in Vergessenheit geraten», sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Kranzniederlegung und einer Gedenkstunde im saarländischen Landtag ist am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. „Wir dürfen keinen Mantel des Schweigens über die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus legen. Die Opfer dürfen nie in Vergessenheit geraten“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken.

„Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ müssten jeden Tag aufs Neue bekämpft werden. „Die Erinnerungskultur ist wesentlich dafür. Wir stehen alle gemeinsam in der Verantwortung, damit sich die schrecklichen Verbrechen nie wiederholen“, sagte Hans.

Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.