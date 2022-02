Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Schweigeminute hat der Landtag des Saarlandes der beiden vor gut zwei Wochen in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. «Wir alle sind bestürzt, schockiert und tieftraurig», sagte Landtagspräsident Stephan Toscani am Mittwoch zur Eröffnung der Plenarsitzung in Saarbrücken. Die beiden Beamten seien «durch eine unbegreifliche Gewalttat aus ihrem noch jungen Leben gerissen» worden.

Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizeioberkommissar waren am 31. Januar bei einer Fahrzeugkontrolle an einer Kreisstraße bei Kusel erschossen worden. Noch am selben Tag wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, ein 38- und ein 32-Jähriger aus dem Saarland. Die beiden hatten offensichtlich zuvor im Wald gewildert und transportierten ihre Beute im Auto.