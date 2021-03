Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Landtag des Saarlandes hat eine nachhaltige Stärkung der beruflichen und sozialen Sicherheit von Frauen gefordert. «Frauen sind während der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen und gefordert», heißt es in einer Entschließung, der die Regierungsfraktionen von CDU und SPD sowie die oppositionelle Linkspartei am Montag zustimmten. Frauen kämpften in Krankenhäusern in erster Reihe gegen die Pandemie, sorgten im Einzelhandel für die Grundversorgung und sicherten Bildung und Betreuung.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Landtag des Saarlandes hat eine nachhaltige Stärkung der beruflichen und sozialen Sicherheit von Frauen gefordert. „Frauen sind während der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen und gefordert“, heißt es in einer Entschließung, der die Regierungsfraktionen von CDU und SPD sowie die oppositionelle Linkspartei am Montag zustimmten. Frauen kämpften in Krankenhäusern in erster Reihe gegen die Pandemie, sorgten im Einzelhandel für die Grundversorgung und sicherten Bildung und Betreuung.

Krisen verstärkten häufig bereits existierende Ungleichheiten, heißt es in dem am Montag, dem Internationalen Frauentag, beschlossenen Papier. Dies gelte auch für die Corona-Pandemie. Besondere Herausforderungen gingen oft nicht mit der entsprechenden Wertschätzung und Anerkennung einher. Der erste Lockdown vom April 2020 habe zu einer Verringerung der durchschnittlichen Wochen-Arbeitsstunden von 35 auf 28 Wochenstunden geführt. Vor allem Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern seien besonders stark betroffen gewesen. In der Pandemie sei auch die Gefahr gestiegen, dass Frauen im Zusammenhang mit der Pandemie Opfer von häuslicher Gewalt werden.

Der Landtag forderte die Bundesregierung auf, die Einführung einer Corona-Elternzeit oder -Pflegezeit zu prüfen und einen „nationalen Frauen- und Familiengipfel“ einzuberufen. Der bestehenden Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt müsse entgegengewirkt werden. Die saarländische Landesregierung wurde aufgefordert, eine „stärkere Politikbeteiligung von Frauen und die Geschlechter paritätische Besetzung von Entscheidungsgremien anzustreben“. Frauen sollten in Führungspositionen stärker berücksichtigt werden.

