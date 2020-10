Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Landtag hat den Haushaltsentwurf der Regierung für die beiden nächsten Jahre am Mittwoch in erster Lesung gebilligt. Dem Doppelhaushalt mit Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 stimmten die Abgeordneten der Regierungskoalition von CDU und SPD zu. Die Fraktion der Linken enthielt sich, die AfD-Abgeordneten stimmten dagegen. Nach Detail-Beratungen im Haushaltsausschuss soll das Budget im Dezember endgültig verabschiedet werden.

Der Entwurf sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro vor. Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen eines «Sondervermögens».

Für die Opposition kritisierte der Vorsitzende der Linksfraktion, Oskar Lafontaine, vor allem die seiner Ansicht nach zu niedrigen Investitionen. Im Vergleich mit anderen Bundesländern sei die Investitionsquote deutlich zu niedrig. Finanzminister Peter Strobel (CDU) sagte hingegen auch unter Hinweis auf die Corona-Pandemie: «Wir geben mit dem Doppelhaushalt die beste Antwort auf die Herausforderungen die vor uns liegen.»