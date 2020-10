Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Haushalt für die beiden nächsten Jahre ist Thema der Plenarsitzung des Landtages am Mittwoch (09.00) in Saarbrücken. Das Budget war am Dienstag von Finanzminister Peter Strobel (CDU) eingebracht worden. Es sieht Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 vor. Dafür werden Kredite in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro aufgenommen. Hinzu kommen Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie im Rahmen eines «Sondervermögens». Strobel hatte am Dienstag gesagt, die Corona-Pandemie habe zu Steuerausfällen und Mehrausgaben geführt, die nur mit neuen Schulden zu bewältigen seien. Schon im Juni 2020 hatte das Parlament wegen der Pandemie eine Kreditaufnahme von 506 Millionen Euro genehmigt und zugleich Kredite in Höhe von 691 Millionen Euro für das Covid-«Sondervermögen» beschlossen. Über den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 soll im Dezember endgültig entschieden werden.