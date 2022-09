Die saarländische SPD-Landesregierung kommt an diesem Donnerstag in Berlin zu einer Kabinettsklausur zusammen. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werden daran auch Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, teilnehmen. Anlass für die Klausurtagung sind die aktuellen Herausforderungen durch die Energiekrise aber auch des Strukturwandels im Saarland. Über die Ergebnisse informieren Scholz und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) anschließend (ca. 15.50 Uhr) in der saarländischen Landesvertretung in Berlin.

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) - Auf dem Programm steht am Donnerstag zudem ein Antrittsbesuch des neuen saarländischen Gesundheitsministers Magnus Jung bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Darüber hinaus werden sich Rehlinger und ihr Stellvertreter, Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), am Freitag zu einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, treffen. Dann soll es um Transformationsvorhaben im Saarland gehen.

„Natürlich wollen wir unsere Hausaufgaben hier im Land erledigen, aber wir wissen auch, dass nicht alle Antworten im Saarland allein zu finden sein werden, sondern auch im Zusammenspiel mit der Bundesregierung“, sagte Rehlinger im Vorfeld in Saarbrücken. Zwar habe es solche Kabinettssitzungen auch schon früher in Berlin gegeben, „aber selten waren die Zeiten so bewegt wie dieses Mal.“

Staatskanzlei des Saarlandes

Facebook-Seite Staatskanzlei des Saarlandes

Vertretung des Saarlandes beim Bund