Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland hat nach Ansicht von Innenminister Klaus Bouillon (CDU) die «Trendwende» bei der Polizei erreicht. «Der Abbaupfad ist beendet», verkündete er am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken mit Blick auf die bisherigen Einsparmaßnahmen beim Personal. Die im neuen Doppelhaushalt geplanten Mittel würden wesentlich dazu beitragen, dass sich die Situation der Polizei weiter verbessere. «Die Investitionen in den nächsten beiden Jahren werden eine Größenordnung erreichen wie noch nie in der Geschichte unseres Landes.» Das bedeute, dass die Sicherheit im Saarland «deutlich gestärkt und verstärkt» werde.

Laut Bouillon geht es um insgesamt 119 neue Stellen in den beiden kommenden Jahren im Sicherheitsbereich. Dazu zählten unter anderem je zehn Stellen im Verfassungsschutz und im Staatsschutz, 59 Kommissaranwärter und 17 Polizisten, die als schnelle Eingreiftruppe insbesondere am Wochenende eine Entlastung bilden sollen.

Unterm Strich gäbe es durch Neueinstellungen in den Jahren 2015 bis 2022 künftig 100 Polizisten mehr, als dies zum Ausgleich der voraussichtlichen Renteneintritte zwischen 2023 und 2025 notwendig gewesen wäre.

Auch die Schutzausstattung der Polizei solle in den nächsten beiden Jahren weiter verbessert werden. So sollen unter anderem 86 weitere Taser (Elektroschockpistolen) angeschafft, alle Polizisten mit besseren Schutzwesten und Sondereinsatzkräfte mit speziellen Helmen ausgestattet werden. «Wir haben die Schutzausstattung in einer Form ausgebaut, von der viele nicht geträumt haben», bilanzierte Bouillon. Allein in diesem Jahr seien es 18 Millionen Euro. In den Jahren 2015 bis 2022 werde man rund 93 Millionen statt der ursprünglich geplanten 55 Millionen Euro investiert haben.