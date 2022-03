Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) präsentiert an diesem Montag (11.00 Uhr) die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für 2021. An der Pressekonferenz in Saarbrücken werden auch Polizeivizepräsidentin Natalie Grandjean und der Leiter der Verkehrspolizei, Christian Keller, teilnehmen.

Im Jahr 2020 erreichte die Zahl der Verkehrstoten im Saarland einen Tiefststand. Bei Unfällen verunglückten 22 Menschen tödlich - das waren vier weniger als ein Jahr zuvor und so wenige wie noch nie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Saarland im Jahr 1957. Ein Grund dafür war nach Ansicht Bouillons die Corona-Pandemie: Wegen der Einschränkungen seien deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen. „Weniger Verkehr, weniger Verkehrsaufkommen, weniger Menschen“, sagte er. Insgesamt ging die Zahl der Verkehrsunfälle 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 29 059 zurück.