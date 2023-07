Die Industriebetriebe im Saarland haben von Januar bis Mai dieses Jahres weniger Aufträge als im Vorjahr verbucht. Es zeige sich ein Rückgang um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen um 12,3 Prozent zurück, die Nachfrage im Inland reduzierte sich um 2,6 Prozent. Nur in wenigen Branchen verzeichnen die Statistiker Zuwächse - so etwa bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen (plus 25,2 Prozent) und von Metallerzeugnissen (plus 5,6 Prozent).

Saarbrücken (dpa/lrs) - In der metallverarbeitenden Industrie gingen die Aufträge um 14,3 Prozent zurück. Hersteller von Autos und Kfz-Teilen verzeichneten einen Auftragsrückgang von 12,4 Prozent. Den Angaben zufolge setzten die Betriebe im verarbeitenden Gewerbe mit insgesamt 12,3 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 7,2 Prozent um.

