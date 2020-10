Der Not gehorchend: Der Landtag des Saarlandes hat ein erstes Ja zu einem Doppelhaushalt für die beiden nächsten Jahre beschlossen. Der steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Das bedeutet vor allem: viele neue Schulden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ungeachtet der Kritik der Opposition hat der Entwurf für den saarländischen Landeshaushalt in den beiden nächsten Jahren die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Abgeordneten der Regierungskoalition von CDU und SPD stimmten am Mittwoch dem Doppelhaushalt mit Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 in erster Lesung zu. Die Fraktion der Linken enthielt sich, die AfD-Abgeordneten stimmten dagegen. Nach Detail-Beratungen im Haushaltsausschuss soll das Budget im Dezember endgültig verabschiedet werden.

Die Opposition kritisierte vor allem die Tatsache, dass erneut ein für zwei Jahre gültiger Doppelhaushalt vorgelegt wurde. Gerade in Zeiten der Coronakrise sei die weitere wirtschaftliche Entwicklung kaum kalkulierbar. «Und Regieren mit Nachtragshaushalten ist kein gutes Regieren», sagte der Abgeordnete der Linkspartei, Jochen Flackus. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr beschuldigte die Regierung, im kommenden Jahr vor den Landtagswahlen eine unangenehme Haushaltsdebatte vermeiden zu wollen.

Finanzminister Peter Strobel (CDU) verwies auf «Verschiebungen», die es in den Jahren 2021 und 2022 geben werde: «Wir geben mit dem Doppelhaushalt die beste Antwort auf die Herausforderungen, die vor uns liegen.» Die SPD-Abgeordnete Petra Berg sah das ebenso: «Der Doppelhaushalt ist das richtige Instrument.» Sie plädierte dafür, das Gebot der Nachhaltigkeit auch in die saarländische Verfassung aufzunehmen.

Strobel betonte, der Doppelhaushalt erlaube Investitionen von 1,1 Milliarden Euro. «Das ist eine erhebliche Summe. Und wir kommen auf eine Investitionsquote von 10,2 Prozent.» Damit liege das Saarland «an der Spitze der finanzschwachen Flächenländer West». Der Linken-Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine verwies jedoch ebenso wie Flackus darauf, dass in Deutschland 600 Euro pro Person und Jahr investiert würden. In Bayern seien es 925 Euro: «Im Saarland sind es 388 Euro.» Die Pro-Kopf-Ausgaben seien «ein zentrales Problem», sagte Lafontaine. Die von Strobel angeführte Investitionsquote sei «völlig unzureichend»: «Wir müssen uns an den Ausgaben anderer Länder orientieren.»

«Wir können wirklich nicht beklagen, dass wir zu wenig investieren in diesem Land», sagte hingegen der CDU-Abgeordnete Stefan Thielen. «Wir haben Zukunftsinvestitionen, die unserem Land vollen Schwung geben werden.» Eugen Roth (SPD) sprach von einem «in den Dimensionen historischen Werk».

Der Haushaltsentwurf sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro vor. Hinzu kommen jedoch wegen der Covid-19-Krise noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen eines «Sondervermögens».

Flackus, der auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses ist, kritisierte, dass die Regierung nach der Corona-Pandemie wieder zur schwarzen Null zurückkehren wolle. «Die Schuldenbremse gehört abgeschafft. Sie ist schädlich und ökonomisch falsch.» Strobel wies das zurück: «Ich habe großes Vertrauen in die Regelungen der Schuldenbremse und des Haushalts-Stabilisierungsgesetzes.»