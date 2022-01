Saarbrücken (dpa/lrs) - Lisa Becker führt die Saar-Grünen als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Die 31-jährige Juristin setzte sich in einer Kampfabstimmung am Freitagabend in Saarbrücken gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas mit 111 zu 80 Stimmen durch. Mit Becker hat sich im internen Streit der letzten Monate eine Vertreterin des Grünen Bündnis, der innerparteilichen Opposition gegen Ex-Landeschef Hubert Ulrich, durchgesetzt. «Die Mehrheiten haben sich stark verändert», sagte sie nach ihrer Wahl. In den Wahlkampf werde sie mit «klassischen grünen Themen» ziehen, wie dem Ausbau erneuerbarer Energien.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Lisa Becker führt die Saar-Grünen als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Die 31-jährige Juristin setzte sich in einer Kampfabstimmung am Freitagabend in Saarbrücken gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas mit 111 zu 80 Stimmen durch. Mit Becker hat sich im internen Streit der letzten Monate eine Vertreterin des Grünen Bündnis, der innerparteilichen Opposition gegen Ex-Landeschef Hubert Ulrich, durchgesetzt. „Die Mehrheiten haben sich stark verändert“, sagte sie nach ihrer Wahl. In den Wahlkampf werde sie mit „klassischen grünen Themen“ ziehen, wie dem Ausbau erneuerbarer Energien.

Gleichzeitig werde die Partei „die Kommunalfinanzen in den Blick nehmen“, sagte Becker, die selbst als Beigeordnete der Stadt Blieskastel über kommunalpolitische Erfahrungen verfügt. Der regierenden großen Koalition im Saarland warf Becker vor, Stillstand zu verwalten.

Sie zeigte sich überzeugt, dass es gelingen werde, das in den letzten Monaten durch die massiven internen Querelen verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Die Grünen hatten keine gültige Landesliste zur Bundestagswahl zustande gebracht und waren als Partei nicht wählbar.

Ziel der Saar-Grünen ist die Rückkehr in den Landtag. Im jüngsten Saarlandtrend im November 2021 kamen die Grünen bei der Sonntagsfrage auf acht Prozent. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.