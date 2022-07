Die saarländischen Finanzämter haben einer Untersuchung zufolge im Jahr 2021 durchschnittlich 38 Tage benötigt, bis sie eine Steuererklärung abschließend bearbeitet hatten. Damit liegen sie im Ländervergleich auf Platz drei, wie der Bund der Steuerzahler (BdSt) am Freitag mitteilte.

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) - Am schnellsten arbeiteten demnach die Finanzämter in Berlin: Sie brauchten im Schnitt 33 Tage, bis sie den Bescheid verschickten. Hamburg (35 Tage) folgt auf Platz zwei, gefolgt vom Saarland und Rheinland-Pfalz (39 Tage). Am hinteren Ende des Rankings liegt Brandenburg (48 Tage).

Die Auswertung bezieht sich auf das Veranlagungsjahr 2020, also auf die Steuererklärungen, die bis Ende 2021 von den Finanzämtern bearbeitet wurden. Zugrunde liegen laut Steuerzahlerbund Durchschnittswerte aus jeweils allen Steuererklärungen. Nordrhein-Westfalen habe keine konkreten Zahlen gemeldet - der Bund der Steuerzahler ermittelte daher für das Bundesland eine Spanne.

Mitteilung Bund der Steuerzahler