Saarbrücken (dpa/lrs) - Dass auch in diesem Schuljahr im Saarland keine Schüler wegen der Corona-Pandemie sitzenbleiben: Dagegen wehrt sich die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag. „Eine erneute generelle Versetzung aller Schülerinnen und Schüler in die nächste Klassenstufe, ungeachtet ihrer Noten und ihres Wissensstandes, wäre das Vorspielen falscher Tatsachen“, teilte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Frank Wagner, am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Statt dessen brauche es klare Versetzungsregeln: „Wir müssen den Lehrkräften die Kompetenzen zugestehen, in der Zeugniskonferenz zu entscheiden, welche Schüler versetzt werden können und welche nicht.“ Die Wiederholung einer Klassenstufe sei „niemals eine Strafe und schafft auch keine Ungerechtigkeit“. Sie biete die Chance, Lerninhalte erneut aufzuarbeiten „und die Defizite und die daraus resultierende Belastung“ nicht vor sich her zu schieben.

„Für viele Schüler führt ein pauschales Durchwinken zu Frust und Schulangst“, sagte Wagner. In der Zeugnis- und Versetzungsordnung gebe es bereits Möglichkeiten, besondere Umstände zu berücksichtigen. Wenn die Frage der Versetzung in Einzelfällen nicht eindeutig geklärt werden könne, könne sie für ein Halbjahr ausgesetzt werden, schlug Wagner vor. „Zum Halbjahreszeugnis könnte die Versetzung dann widerrufen werden, sollten die Lernrückstände nicht aufzuholen sein.“

