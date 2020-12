Saarbrücken (dpa/lrs) - Apotheken im Saarland verteilen ab diesen Dienstag an Risikopatienten jeweils drei kostenlose FFP2-Masken zum Schutz gegen eine Corona-Infektion. «Wir bitten darum, dass nicht alle gleich morgen kommen», teilte der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, Manfred Saar, am Montag mit. Nicht alle Berechtigten könnten an einem Tag versorgt werden, es sollten sich auch keine langen Schlangen bilden. «Die Patienten haben Zeit bis 6. Januar 2021, sich die Masken abzuholen. Die Apotheken bleiben auch im Lockdown geöffnet», sagte er.

Patienten, die mindestens 60 Jahre alt sind, erhalten den speziellen Mund-Nasen-Schutz gegen Vorlage des Personalausweises. Wer unter 60 ist, hat Anspruch auf die Masken, wenn er unter einer chronischen Erkrankung leidet. Jenen Patienten werde empfohlen, eine entsprechende Eigenerklärung auszufüllen und mit in die Apotheke zu bringen.