Homburg (dpa/lrs) - Die AfD im Saarland stellt heute (11 Uhr) bei einem Parteitag die Liste ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl im September auf. Auf Platz eins kandidiere der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth, teilte ein Sprecher der Partei mit. Der Landesvorstand habe sich bereits einstimmig für eine Unterstützung von Wirth (57) ausgesprochen. Der Jurist Wirth ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Im Oktober 2020 war er zum Landesvorsitzenden seiner Partei im Saarland gewählt worden.

Wie viele Kandidaten für die Landesliste aufgestellt werden, werde die Versammlung am Sonntag beschließen. Realistisch sei ohnehin, dass nur einer den Sprung in den Bundestag schaffe, hieß es aus Kreisen der Partei. Zu der Mitgliederversammlung werden rund 150 Personen erwartet. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-244840/2