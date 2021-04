Otterberg (dpa/lrs) - Rund 90 Buchen und Eichen sind im Landkreis Kaiserslautern illegal gefällt worden. Die Bäume in dem Privatwald in Otterberg seien etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Gefällt worden seien sie vermutlich zwischen dem 8. und 12. April, die Täter ließen sie liegen. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Durch die umstürzenden Bäume wurde zudem ein Weidezaun auf einer Länge von etwa 40 Metern beschädigt. Dem Gesamtschaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-201451/2