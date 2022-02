Die Eröffnungsfeier für Luxemburgs zweitgrößte Stadt Esch als Europäische Kulturhauptstadt 2022 haben nach Angaben der Veranstalter rund 32.000 Menschen verfolgt. Rund 18.000 Gäste seien am Samstagabend vor Ort dabei gewesen, teilten die Organisatoren am Montag mit. Weitere 14.000 Zuschauer aus 50 Ländern hätten das Event per Livestream im Internet miterlebt.

Esch/Alzette (dpa) - „Wir sind alle sehr zufrieden und glücklich, dass so viele Menschen Europa und seine vielfältige Kultur im Zuge des offiziellen Starts von Esch2022 mit uns gefeiert haben, gerade in den aktuellen Zeiten“, sagte die Generaldirektorin von Esch2022, Nancy Braun. Bis zum 22. Dezember stehen unter dem Motto „Remix Culture“ rund 160 Projekte mit mehr als 2000 Veranstaltungen auf dem Programm.

Zur Europäische Kulturhauptstadt Esch an der Alzette gehören elf Gemeinden im Süden Luxemburgs sowie acht Kommunen im angrenzenden Frankreich. In der Region leben insgesamt 200.000 Menschen aus 120 Nationen. In diesem Jahr sind zudem Novi Sad in Serbien und Kaunas in Litauen Kulturhauptstädte Europas.

