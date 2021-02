Saarbrücken (dpa/lrs) - Rund 31 500 Grundschüler im Saarland gehen ab dem heutigen Montag zumindest zeitweise wieder in die Schule. Für sie gibt es nach rund zwei Monaten erstmals wieder Präsenzunterricht. Die Beschulung erfolge zunächst im Wechselbetrieb. Jeweils rund die Hälfte der Schüler habe Präsenzunterricht, die andere Hälfte sei «im Lernen von zuhause», sagte der Sprecher des Bildungsministeriums. An 145 von 155 Grundschulen sei als Regelfall ein wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenz und Zuhause-Lernen vorgesehen. An zehn Grundschulen gebe es Schichtmodelle.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Rund 31 500 Grundschüler im Saarland gehen ab dem heutigen Montag zumindest zeitweise wieder in die Schule. Für sie gibt es nach rund zwei Monaten erstmals wieder Präsenzunterricht. Die Beschulung erfolge zunächst im Wechselbetrieb. Jeweils rund die Hälfte der Schüler habe Präsenzunterricht, die andere Hälfte sei „im Lernen von zuhause“, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums. An 145 von 155 Grundschulen sei als Regelfall ein wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenz und Zuhause-Lernen vorgesehen. An zehn Grundschulen gebe es Schichtmodelle.

Für Schüler in weiterführenden Schulen bleibt es dagegen weiter beim Fernunterricht. Nur Abschlussklassen sind seit dem 11. Januar zurück im Präsenzunterricht. Dies betrifft laut Ministerium 9750 Schüler und Schülerinnen. Mit der neuen Corona-Verordnung gehen zudem Kitas mit rund 36 000 Kindern zurück in den Regelbetrieb. Sie werden betreut von rund 6700 pädagogischen Fachkräften.

