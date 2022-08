Worms (dpa/lrs) - Rund 300 Strohballen haben in Worms in Flammen gestanden. Ursache des Feuers vom Donnerstagabend war wahrscheinlich Brandstiftung, wie ein Sprecher der Polizei in Worms am Freitag mitteilte. Der Brand auf einem Acker sei über Nacht von der Feuerwehr kontrolliert abgebrannt worden lassen, hieß es. Bei den Löscharbeiten bis in die Morgenstunden waren demnach rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.