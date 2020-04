Mainz (dpa/lrs) - Seit dem Start der Ampelkoalition in Mainz sind mindestens 300 Kilometer an Landesstraßen saniert worden - das entspricht etwa dem Eineinhalbfachen der Ausdehnung von Rheinland-Pfalz. Für Erhaltung, Um- und Ausbau wurden zwischen 2016 und 2018 insgesamt 259,3 Millionen Euro für Baumittel ausgegeben, antwortete Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion. Im gleichen Zeitraum flossen 14,3 Millionen Euro in den Neubau von Landesstraßen.

Bei zwei Straßenprojekten wurden nach Angaben des Ministeriums auch bestehende Radwege saniert oder ausgebaut. Neu gebaut wurden 19 Radwege-Kilometer im Zuge von Maßnahmen an Landesstraßen.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Blatzheim-Roegler, sieht in der Antwort des Ministeriums eine Bestätigung für den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Grundsatz «Erhalt vor Neubau». Als Bundesland mit einem der dichtesten Straßennetze und viel ländlichem Raum sei Rheinland-Pfalz gerade auch für den Busverkehr auf gute und intakte Straßen ohne Schlaglöcher angewiesen. «Durch den vergleichsweise niedrigen Anteil neu gebauter Straßen mussten weniger neue Flächen versiegelt werden.»