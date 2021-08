Boppard (dpa/lrs) - In Boppard sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Wahlplakate zerstört und gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien im Ortsbezirk Bad Salzig etwa 30 Wahlplakate der AfD von Unbekannten mit Farbe besprüht beziehungsweise gestohlen worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde den Angaben zufolge zudem in Brey (Landkreis Mayen-Koblenz) ein Wahlplakat der Grünen sowie Verkehrsschilder im Bereich des Plakats mit Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.