Koblenz (dpa/lrs) - Rund 160 Büchereien in Rheinland-Pfalz beteiligen sich in den kommenden Wochen an der Leseförderaktion «Lesesommer». Dabei stellen die Bibliotheken ab sofort bis zum Ende der Sommerferien aktuelle Bücher für Kinder und Jugendliche bereit, wie das Landesbibliothekszentrum in Koblenz am Montag mitteilte. Um die Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie bei der 13. Auflage der Veranstaltung einzuhalten, bieten mehrere Bibliotheken auch einen Bring- und Holservice an. Das Land unterstützt die Aktion jährlich mit über 100 000 Euro.