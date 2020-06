Saarbrücken (dpa/lrs) - Rund 1300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in Saarbrücken gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. «Entgegen den Erfahrungen vom Vortag verlief nicht nur die Versammlung friedlich und störungsfrei, auch im Nachgang kam es zu keinerlei Störungen», hieß es in einer Mitteilung.

Bereits am Samstag waren bundesweit Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Auslöser war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd, der vor knapp zwei Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis (Minnesota) getötet worden war.