Jahreswechsel mit Corona-Kontrollen und kaum Feuerwerk - die Silvesternacht war im Saarland so ruhig wie selten zuvor.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Silvesternacht mit Corona-Beschränkungen ist im Saarland ruhig verlaufen. Zwischenfälle blieben aus, sagte eine Polizeisprecherin in der Neujahrsnacht. „Nicht nur im Zusammenhang mit Corona - es gab auch nur ganz wenig Feuerwerk.“ Es sei „wesentlich ruhiger als in den vergangenen Jahren“ gewesen. Auch Wohnungsbrände seien - im Gegensatz zu früheren Jahren - kaum gemeldet worden. Schon der Silvesterabend war nach Polizeiangaben ausgesprochen ruhig gestartet.

Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden. Doch viele Menschen waren ohnehin zu Hause geblieben.

Die sonst üblichen Silvesterfeiern mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zwar gab es im Saarland kein generelles Feuerwerksverbot. Allerdings waren öffentlich veranstaltete Feuerwerke untersagt. In der Landeshauptstadt Saarbrücken war an Orten, an denen in den vergangenen Jahren besonders viele Menschen zusammenkamen, ein Alkohol- und Feuerwerksverbot erlassen worden. Auch in Teilen der Innenstadt von Saarlouis war in der Silvesternacht Alkoholkonsum verboten.