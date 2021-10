Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will noch bis zum 14. November Flutopfer im hochwassergeschädigten Ahrtal mit einer täglichen warmen Mahlzeit versorgen. Danach werde diese Verpflegungsausgabe «vermutlich vollständig in örtliche Strukturen überführt», teilte eine DRK-Sprecherin am Donnerstag mit. In Spitzenzeiten hatte die Hilfsorganisation pro Tag insgesamt 10 000 bis 13 000 warme Portionen sowie Frühstück und Abendbrot an Dutzenden Standorten im Katastrophengebiet ausgegeben. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli waren im Ahrtal 134 Menschen getötet und Tausende Häuser zerstört oder beschädigt worden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will noch bis zum 14. November Flutopfer im hochwassergeschädigten Ahrtal mit einer täglichen warmen Mahlzeit versorgen. Danach werde diese Verpflegungsausgabe „vermutlich vollständig in örtliche Strukturen überführt“, teilte eine DRK-Sprecherin am Donnerstag mit. In Spitzenzeiten hatte die Hilfsorganisation pro Tag insgesamt 10 000 bis 13 000 warme Portionen sowie Frühstück und Abendbrot an Dutzenden Standorten im Katastrophengebiet ausgegeben. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli waren im Ahrtal 134 Menschen getötet und Tausende Häuser zerstört oder beschädigt worden.