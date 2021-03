Rostock (dpa/mv) - Hansa Rostock hat sich im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Drei Tage nach dem 0:1 beim VfB Lübeck bezwang das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag daheim den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:1) und verbesserte sich vorerst auf den zweiten Tabellenrang der 3. Liga. Nik Omladic (47. Minute) und Damian Roßbach (90.+5) erzielten die Tore für die Mecklenburger. Kevin Kraus (25. Minute) traf für die Pfälzer, deren Trainer Marco Antwerpen in der Nachspielzeit die Rote Karte sah.

Mit acht Neuen in der Startelf im Vergleich zur Pleite beim Abstiegskandidaten in Lübeck fanden die Hausherren überhaupt nicht ins Spiel. Offensiv ging praktisch nichts, die kompakt stehenden Lauterer hielten gut dagegen. So war deren Führung nicht einmal unverdient. Kraus köpfte nach einem Freistoß von Hendrick Zuck unhaltbar für Hansa-Torhüter Markus Kolke ein.

Die Gastgeber blieben die Antwort schuldig. Bis zur Pause sprang nur eine Chance aus den ungeordneten Bemühungen heraus. Die resultierte aus einem Freistoß aus 25 Metern, bei dem Philip Türpitz seinen Meister in FCK-Keeper Avdo Spahic fand.

Der schnelle Ausgleich nach dem Wiederanpfiff, als Omladic nach einer Vorlage von Bentley Baxter Bahn entschlossen zu seinem dritten Saisontreffer einschoss, ließ die Hoffnung auf den fünften Heimsieg in Serie wieder keimen. Aber Hansa tat sich weiter überaus schwer. Die Gäste hatten mehr und vor allem bessere Gelegenheiten. Belohnt wurden sie nicht. Vielmehr bescherte Roßbach den Hanseaten in der Nachspielzeit den glücklichen Dreier.

