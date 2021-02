Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Bunte Umzüge, verkleidete Menschen: An Rosenmontag sind viele Städte in Rheinland-Pfalz üblicherweise voll mit feiernden Narren. Doch wegen des Coronavirus müssen die Veranstaltungen dieses Jahr ausfallen. «Normalerweise hätten wir jetzt viel zu tun», sagte ein Polizeisprecher aus Koblenz am Montagmorgen. «Aber heute ist die Stadt so wie an jedem grauen Montagmorgen im Winter: leer.» Kaum jemand sei auf den Straßen anzutreffen. Verstöße gegen Abstandsgebot oder Maskenpflicht seien am Montagmorgen nicht registriert worden.

Auch in Mainz blieben die Narren am Rosenmontag offensichtlich zu Hause. „Es ist tatsächlich ruhig“, sagte ein Polizeisprecher aus der Landeshauptstadt. „Wir haben eine Handvoll Kollegen in der Innenstadt, die haben nichts gemeldet.“ Auch hier waren am Montagmorgen noch keine Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen bekannt. „Es scheint sich zu bewahrheiten, was an Weiberfastnacht begonnen hat“, sagte der Polizeisprecher. „Dieses Jahr feiert in Mainz niemand.“

