Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat seine Startelf für die Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30/Sky) nicht verändert. Der Coach setzt auf die Formation, die am vergangenen Sonntag beim VfL Wolfsburg ein 0:0 erreicht hat. Die zuletzt angeschlagenen Marcus Thuram und Denis Zakaria sitzen zunächst auf der Bank. Auch die Gäste treten eine Woche nach dem spektakulären 2:2 bei Bayer Leverkusen in unveränderter Startaufstellung an. Offensivspieler Robin Quaison hat den Sprung in den Kader nach seiner Knieprellung nicht geschafft.

