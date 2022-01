Bendorf (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Bendorf am Rhein einen 43 Jahre alten Rollstuhlfahrer übersehen und diesen beim Zusammenprall schwer verletzt. Der Rollstuhlfahrer überquerte nach Polizeiangaben am Samstag die Hauptstraße der Kleinstadt im Kreis Mayen-Koblenz, als ein 76-jähriger Autofahrer auf diese Straße einbog.

Der verletzte Mann wurde von Rettungssanitätern in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss gestanden habe, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden, teilte die Polizei mit.