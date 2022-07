Ein Roller und ein Motorrad sind am Samstagmittag auf der L149 in Mertesdorf zusammengestoßen. Dabei wurde die 45 Jahre alte Rollerfahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Mittlerweile gehe es ihr aber deutlich besser. Der Fahrer des Motorrads blieb unverletzt. Der 49-Jährige wollte den Angaben zufolge im Bereich einer Kreuzung von der Hauptsraße in Mertesdorf auf die L149 in Richtung Kassel abbiegen und übersah dabei die andere Fahrerin, die die Landstraße in Richtung Trier-Ruwer befuhr.

Mertesdorf (dpa/lrs) - PM