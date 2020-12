Meddersheim (dpa/lrs) - Ein 51-jähriger Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Meddersheim (Kreis Bad Kreuznach) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens habe den Mann beim Abbiegen erfasst, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Der Rollerfahrer wurde am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Er habe vermutlich mehrere Knochenbrüche erlitten, hieß es.