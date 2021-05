Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein Rollerfahrer in Saarbrücken mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten am Freitagabend auf mehrere Kleinkraftradfahrer aufmerksam, von denen einige ihre Zweiräder mit dem Vorderrad in der Luft steuerten. Ein Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei, missachtete die Anhaltesignale der Beamten und geriet beim Abbiegen in den Gegenverkehr, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer stark bremsen mussten. Der Fahrer konnte auf einem Waldweg gestoppt werden, als er im Schlamm stecken blieb.

