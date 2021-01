Landau (dpa/lrs) - Ein 40 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagmorgen rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Bei dem Unfall am Freitagmorgen in Landau wurde der Mann lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 40-Jährige mit seinem Roller von der Straße abkam, war laut Polizei noch unklar. Ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion sei eingeschaltet.