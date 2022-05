Der «Roland»-Filmpreis wird dieses Jahr beim Krimifestival «Tatort Eifel» zweimal vergeben. Er geht an den Schauspieler Nicholas Ofczarek (51) und an den ARD-Mehrteiler «Das Geheimnis des Totenwaldes», wie die Festivalleitung am Dienstag in Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) mitteilte. Der nach dem Hamburger Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) benannte Ehrenpreis wird am 24. September in Daun bei der Gala von «Tatort Eifel» verliehen.

Hillesheim (dpa) - Ofczarek erhalte den Preis „für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen in mehreren Krimiformaten“, darunter „Der Pass“ (Sky), „Die Ibiza Affäre“ (Sky) und „Das Geheimnis des Totenwaldes“, teilte die Jury mit. „Das Geheimnis des Totenwaldes“ werde als „Ausnahmeprojekt im Genre Krimi“ ausgezeichnet. Bisherige Preisträger des „Roland“ sind unter anderem die Schauspieler Götz George, Matthias Brandt und Senta Berger sowie die Krimiserie „Mord mit Aussicht“ und der „Polizeiruf 110“ aus Rostock.

Das Krimifestival geht vom 16. bis 24. September über die Bühne. Fans mussten wegen der Corona-Pandemie ein Jahr länger auf die Neuauflage der Reihe warten, die normalerweise alle zwei Jahre stattfindet. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagte Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann. Rund 20 Veranstaltungen von Krimilesungen über interaktive Krimishows bis zu Filmpremieren stünden auf dem Programm.

Etliche prominente Gäste haben sich nach Angaben von Hoffmann zum elften „Tatort Eifel“ angesagt: Darunter die Schauspieler Elisabeth Herrmann, Andrea Sawatzki, Katharina Wackernagel, Joe Bausch, Tim Bergmann und Ulrich Noethen. Daneben gibt es ein Fachprogramm für Film- und Fernsehschaffende rund um aktuelle Themen wie Digitalisierung und Genderdebatten, hieß es. Zuletzt gab es „Tatort Eifel“ in 2019.

„Tatort Eifel“ gilt nach Angaben der Organisatoren als bundesweit größter Treff der Krimiszene - für Krimifans und Fachbesucher. Jedes zweite Jahr lockt das Festival Tausende Besucher an. Es wird vom Kreis Vulkaneifel und dem Land Rheinland-Pfalz veranstaltet.

11. Krimifestival Tatort Eifel